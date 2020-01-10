Трамп попросил Южную Корею поздравить Ким Чен Ына с днем рождения

Дональд Трамп, Ким Чен Ын (фото - EPA)

Президент США Дональд Трамп попросил Южную Корею передать поздравление с днем рождения северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну. Об этом пишет CNN.

Директор Управления национальной безопасности Южной Кореи Чунг Юй Ён, возвращаясь сегодня из США, рассказал журналистам об этой просьбе. "Он сказал, чтобы было бы хорошо, если бы президент Мун (Мун Чжэ Ин, президент Южной Кореи - ред.) мог передать это послание Ким Чен Ыну", - сказал Чунг, добавив, что поздравление было доставлено по адресу.

Издание отмечает, что это очередная попытка Трампа восстановить отношения с Ким Чен Ыном, чтобы выйти из тупика, связанного с ядерной программой Северной Кореи.

В декабре 2019 года вице-председатель правящей Трудовой партии Кореи Ким Ен Чол назвал Трампа "нетерпеливым стариком, выжившим из ума". Таким образом, возобновились взаимные оскорбления, которые прекратились во время "оттепели": Трамп регулярно обменивался оскорблениями с КНДР в первые годы своего срока полномочий, но стороны отказались от словесных атак после того, как Трамп встретился с Ким Чен Ыном в Сингапуре в 2018 году.

Читайте также: Трамп о ракетных тестах КНДР: реакция президента США на видео