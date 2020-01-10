Трамп попросил Южную Корею поздравить Ким Чен Ына с днем рождения

Президент США Дональд Трамп попросил Южную Корею передать поздравление с днем рождения северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну. Об этом пишет CNN.
Директор Управления национальной безопасности Южной Кореи Чунг Юй Ён, возвращаясь сегодня из США, рассказал журналистам об этой просьбе. "Он сказал, чтобы было бы хорошо, если бы президент Мун (Мун Чжэ Ин, президент Южной Кореи - ред.) мог передать это послание Ким Чен Ыну", - сказал Чунг, добавив, что поздравление было доставлено по адресу.
Издание отмечает, что это очередная попытка Трампа восстановить отношения с Ким Чен Ыном, чтобы выйти из тупика, связанного с ядерной программой Северной Кореи.
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