Трамп потребовал от The New York Times раскрыть свои источники

Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Президент США Дональд Трамп требует, что газета The New York Times раскрыла свои источники в статье, где речь идет о возможном кибервмешательстве США в российскую энергетическую инфраструктуру. Об этом он написал у себя в Twitter.

"История об эскалации атак США на российскую энергосистему - это Fake News и The Failing New York Times об этом знает. Они должны немедленно раскрыть свои источники, которые, если они вообще существуют, в чем я сомневаюсь, являются фальшивыми", - отметил Трамп.

Он считает, что издание должно нести "полную отвественность" за опубликованный материал.

15 июня газета написала о попытках США проникнуть в российскую энергосистему. Ссылаясь на нынешних и бывших правительственных чиновников, The New York Times отметила, что эти усилия являются предупреждением Москве и демонстрируют, как администрация Трампа может использовать новые полномочия по применению кибероружия против России.

После этого Трамп обвинил издание в "измене".