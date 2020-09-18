Трамп предлагал Ассанжу помилование взамен на источник слива документов Демпартии - юристы

По словам адвоката создателя WikiLeaks, предложение было сделано еще в 2017 году

Бывший член палаты представителей США от республиканцев Дейна Рорабейкер и партнер президента Дональда Трампа Чарльз Джонсон предлагали помилование создателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу. Взамен они хотели узнать источник, от которого Ассанж получил тексты писем со взломанных серверов Демократической партии в 2016 году. Об этом заявила адвокат Ассанжа Дженифер Робинсон на судебном заседании по делу экстрадиции журналиста, сообщает The Sydney Morning Herald.

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По ее словам, предложение было сделано еще в 2017 году, когда Ассанж жил в посольстве Эквадора в Лондоне. Робинсон отметила, что Рорабейкер и Джонсон сообщили, что действуют от имени президента.

"Спекуляции, которые продолжаются, наносят ущерб американо-российским отношениям, они возрождают старую политику "холодной войны" и решение этого вопроса будет в лучших интересах США", — так адвокат перефразировала слова республиканца.

Отмечается, что представитель правительства США Джеймс Льюис не подвергал перекрестному допросу Робинсона, который читал заранее подготовленное заявление.

В США Ассанжу грозит 18 обвинений и тюремное заключение на срок до 175 лет. В частности его обвиняют в сотрудничестве с бывшей сотрудницей разведки армии США Челси Мэннинг в деле об утечке сотен тысяч секретных документов.

Ранее адвокаты уже заявляли, что Трамп предлагал основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу помилование, если он заявит, что Россия не причастна к утечке электронных писем Демократической партии.

Станислав Стороженко

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