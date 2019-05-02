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02.05.2019, 15:22

Трамп пригласил Орбана в Белый дом: что будут обсуждать

Трамп пригласил Орбана в Белый дом: что будут обсуждать - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Планируется, что на встрече лидеров США и Венгрии будут обсуждаться вопросы энергетической безопасности и сотрудничество в сфере обороны

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Президент США Дональд Трамп пригласил премьер-министра Виктора Орбана на рабочую встречу 13 мая. Об этом заявил представитель правительства Венгрии Золтан Ковач, сообщает Голос Америки.

По словам Ковач, на встрече в Вашингтоне будут обсуждаться энергетическая безопасность, сотрудничество в сфере обороны, двусторонние отношения и региональная безопасность.

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Издание напоминает, что в июле 2016 года Орбан стал первым государственным лидером в ЕС, который поддержал Трампа во время предвыборной кампании в США.

11 февраля 2019 года госсекретарь США Майкл Помпео прибыл с визитом в Венгрию.

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Теги: дональд трамп, белый дом, встреча, виктор орбан
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