Трамп приказал дать зятю доступ к сверхсекретной информации - СМИ

Джаред Кушнер (фото - ЕРА)

Президент США Дональд Трамп поручил главе аппарата сотрудников Белого дома предоставить доступ к сверхсекретной информации своему зятю и бывшему советнику Джареду Кушнеру. Об этом со ссылкой на свои источник сообщает издание The New York Times.

Кушнер получил высший допуск, несмотря на обеспокоенность со стороны сотрудников разведки, отмечает газета.

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Сам Трамп ранее заявлял, что не принимал никакого участия в предоставлении такого допуска своему зятю.

В Белом доме информацию комментировать отказались.

24 января комитет по надзору Палаты представителей Конгресса США начал расследование предоставления доступа к секретной информации в администрации президента Трампа. Расследование затрагивает, в том числе, Кушнера, бывшего советника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна и бывшего помощника Белого дома Роба Портера.