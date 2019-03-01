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01.03.2019, 12:43

Трамп приказал дать зятю доступ к сверхсекретной информации - СМИ

Трамп приказал дать зятю доступ к сверхсекретной информации - СМИ - Фото
Джаред Кушнер (фото - ЕРА)

Президент США ранее заявлял, что не принимал никакого участия в предоставлении такого допуска своему зятю

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Президент США Дональд Трамп поручил главе аппарата сотрудников Белого дома предоставить доступ к сверхсекретной информации своему зятю и бывшему советнику Джареду Кушнеру. Об этом со ссылкой на свои источник сообщает издание The New York Times.

Кушнер получил высший допуск, несмотря на обеспокоенность со стороны сотрудников разведки, отмечает газета.

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Сам Трамп ранее заявлял, что не принимал никакого участия в предоставлении такого допуска своему зятю.

В Белом доме информацию комментировать отказались.

24 января комитет по надзору Палаты представителей Конгресса США начал расследование предоставления доступа к секретной информации в администрации президента Трампа. Расследование затрагивает, в том числе, Кушнера, бывшего советника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна и бывшего помощника Белого дома Роба Портера.

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Теги: США, дональд трамп, джаред кушнер, белый дом, new york times, секретные данные
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