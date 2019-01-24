Конгресс США начал расследование по зятю и экс-советнику Трампа

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Комитет по надзору Палаты представителей Конгресса США начал расследование предоставления доступа к секретной информации в администрации президента Дональда Трампа и во время переходного периода. Об этом сообщает Голос Америки.

Расследование затронет, в том числе, бывшего советника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна, зятя и советника президента Джареда Кушнера и бывшего помощника Белого дома Роба Портера.

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Глава комитета Элайджа Каммингс заявил, что решил начать расследование в ответ на нарушения национальной безопасности, допущенные в связи с Флинном и другими лицами.

Флинн сохранил доступ к секретной информации даже после того, как в Белом доме узнали, что он дал ФБР ложные показания о своих контактах с российским послом. Кушнер не сразу раскрыл информацию о своих контактах с представителями других государств, а Портер имел временный доступ к секретным данным несмотря на то, что ФБР сообщило Белому дому о ранее выдвинутых в его отношении обвинениях в домашнем насилии.

Это расследование может начать череду противостояний между Палатой представителей и Белым домом, отмечает издание.