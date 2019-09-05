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Трамп припугнул будущих избирателей тарифами и ценой на топливо

Трамп припугнул будущих избирателей тарифами и ценой на топливо - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)
05.09.2019, 08:43

Республиканцы уверяют, что борьба с изменениями климата дорого обходится американцам. Президент США прямо указывает: вырастут тарифы и цены на топливо

Американский президент Дональд Трамп раскритиковал инициативы по коррекции изменений климата, с которыми выступили его соперники-демократы по выборам 2020 года. Об этом пишет агентство Голос Америки.

Хозяин Белого дома, известный скептическим отношением к теме глобального потепления, заявил о "деструктивных экологических предложениях демократов".

"(Они) приведут к увеличению ваших счетов за электроэнергию и цен на бензоколонках", - написал Трамп в серии твитов.

На экологическом форуме столкнулись позиции умеренных кандидатов (ранний лидер президентской гонки-2020 Джо Байден) и прогрессивистов (сенаторы Берни Сандерс и Элизабет Уоррен).

Байден заявил, что будет добиваться отказа от использования ископаемых видов топлива. Сандерс уверен, что нужно прекращать использования авто на бензине и отказаться от строительства новых АЭС. Уоррен предлагает создать рабочие мест в "зеленых" исследованиях, производстве и экспорте.

  • После прихода к власти Трамп, который отвергает научные представления об изменении климата, отменил экологические инициативы при Обаме.
  • Следующие президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. 
  • Папа римский призывает к "радикальным мерам" по части экологии.

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