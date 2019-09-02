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Экология. Папа римский призывает к "радикальным мерам"

Экология. Папа римский призывает к "радикальным мерам" - Фото
Папа римский Франциск (фото - ЕРА)
02.09.2019, 09:59

"Слишком многие ведут себя как тираны по отношению к природе", - заявил понтифик

Папа римский Франциск призвал мировые правительства прибегнуть к "радикальным мерам" для борьбы с глобальным потеплением. Также духовный лидер 1,3 млрд католиков ратует за сокращение использования ископаемого топлива, пишет Reuters.

"Правительства будут обязаны проявить политическую волю, принять решительные меры, чтобы как можно быстрее достичь нулевых выбросов парниковых газов и ограничить среднее повышение глобальной температуры до 1,5 градусов по Цельсию относительно доиндустриальных уровней", - пишет понтифик в обращении.

Папа римский заявил, что человечество "вызвало чрезвычайную климатическую ситуацию, которая серьезно угрожает природе и самой жизни, в том числе нашей собственной".

"Настало время отказаться от нашей зависимости от ископаемого топлива, и быстро и решительно перейти к использованию чистой энергии и устойчивой экономике", - подчеркнул он.

В сентябре в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке состоится саммит по изменению климата, как продолжение Парижского соглашения 2016 года по сдерживанию глобального потепления. Франциск назвал эту встречу событием "особой важности".

Верховная Рада приняла решение ликвидировать Минэкологии.

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