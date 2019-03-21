Трамп призвал Мюллера обнародовать доклад по России

Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Президент США Дональд Трамп снова резко раскритиковал работу спецпрокурора по России Роберта Мюллера, одновременно высказавшись за обнародование его заключительного доклада о проделанной работе. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Пусть люди увидят этот доклад, если они хотят этого", - сказал Трамп в Белом доме вечером 20 марта.

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По данным CNN, офис Мюллера уже выдвинул официальные обвинения ряду сотрудников избирательной кампании Трампа, включая экс-руководителя его избирательного штаба Пола Манафорта и бывшего адвоката Майкла Коэна.

Президент США заявлял, что решение об обнародовании доклада Мюллера является прерогативой министра юстиции. Сам же он считает его "охотой на ведьм".

16 марта 2019 года сообщалось, что подчиненные спецпрокурора США попросили суд отложить вынесение приговора бывшему заместителю руководителя избирательного штаба президента США Рику Гейтсу в связи с продолжающимся расследованием вмешательства России в выборы