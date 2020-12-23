Трамп "пробил новое дно": помиловал охранников Blackwater, которые убили 14 жителей Ирака

Все еще действующий президент США Дональд Трамп помиловал четверых охранников частной военной компании Blackwater, заключенных в тюрьму по обвинению в убийстве 14 мирных жителей в Ираке в 2007 году. ООН резко раскритиковала это решение, сообщает BBC.

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Николас Слаттен, Пол Слау, Эван Либерти и Дастин Херд открыли огонь на площади Нисур в Багдаде в 2007 году, охраняя конвой американских дипломатов. По меньшей мере 14 мирных жителей погибли – 10 мужчин, две женщины и два мальчика в возрасте девяти и 11 лет. По оценкам властей Ирака, погибли 17 человек.

Охранники заявили, что им показалось, будто их атакуют.

Инцидент вызвал международное возмущение, обострил отношения между США и Ираком и спровоцировал споры о роли частных военных компаний в зонах боевых действий.

В 2014 году федеральный суд США признал Слаттена виновным в убийстве. Слау, Либерти и Херд были осуждены за умышленное убийство, покушение на убийство и другие преступления. Слаттен был приговорен к пожизненному заключению, а трое других – к 30 годам (позже их сроки были сокращены до 15, 14 и 12 лет соответственно).

В заявлении Белого дома говорится, что Слаттен, Слау, Либерти и Херд имеют "долгую историю службы на благо страны" в качестве ветеранов армии США и Корпуса морской пехоты США, и что их помилование "широко поддержано общественностью".

Реакции

Управление ООН по правам человека резко раскритиковало решение Трампа. Там предупредили, что помилование послужит поощрением других к совершению подобных преступлений.

Отец погибшего от пуль охранников девятилетнего иракского мальчика сказал, что Трамп "снова сломал мне жизнь".

Хина Шамси, директор Проекта национальной безопасности Американского союза гражданских свобод, заявила, что Трамп "пробил новое дно помилованием Blackwater".

Сенатор-демократ Крис Мерфи написал в Twitter: "Помиловать этих убийц – позор. Они стреляли в женщин и детей, которые подняли свои руки".

Также Трамп помиловал своего бывшего советника Джорджа Пападопулоса, которого спецпрокурор обвинил в даче ложных показаний о контактах окружения Трампа с россиянами во время избирательной кампании 2016 года с целью получить компромат на кандидатку от демократов Хиллари Клинтон.

Вадим Ребрина

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