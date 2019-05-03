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03.05.2019, 19:13

Трамп провел часовой телефонный разговор с Путиным

Трамп провел часовой телефонный разговор с Путиным - Фото
Дональд Трамп, Владимир Путин (фото - EPA)

Стороны обсудили возможность нового ядерного соглашения, денуклеаризацию Северной Кореи и политическую ситуацию в Венесуэле

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Президент США Дональд Трамп более часа беседовал по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Белый дом.

Стороны обсудили возможность нового ядерного соглашения, денуклеаризацию Северной Кореи и политическую ситуацию в Венесуэле.

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Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила журналистам, что Трамп и Путин говорили о возможности нового многостороннего ядерного соглашения между США, Россией и Китаем или о продлении нынешнего стратегического ядерного соглашения между США и Россией.

Вчера российские власти предостерегли американских "партнеров", что их военное вмешательство в Венесуэлу повлечет "тяжелые последствия".

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Теги: дональд трамп, владимир путин, венесуэла
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