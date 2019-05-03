Трамп провел часовой телефонный разговор с Путиным

Дональд Трамп, Владимир Путин (фото - EPA)

Президент США Дональд Трамп более часа беседовал по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Белый дом.

Стороны обсудили возможность нового ядерного соглашения, денуклеаризацию Северной Кореи и политическую ситуацию в Венесуэле.

Реклама

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила журналистам, что Трамп и Путин говорили о возможности нового многостороннего ядерного соглашения между США, Россией и Китаем или о продлении нынешнего стратегического ядерного соглашения между США и Россией.

Вчера российские власти предостерегли американских "партнеров", что их военное вмешательство в Венесуэлу повлечет "тяжелые последствия".