Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
27.12.2018, 23:52

Трамп рассекретил местоположение базы спецназовцев США - видео

Трамп рассекретил местоположение базы спецназовцев США - видео - Фото
Фото: twitter.com/PressSec

Президент США опубликовал в соцсети видео с базы "морских котиков"

Реклама
Реклама

Президент США Дональд Трамп во время неожиданного визита в Ирак, возможно, непреднамеренно рассекретил команду "морских котиков" ВМС США. Об этом сообщает AFP.

Посетив авиабазу Айн-аль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака, Трамп опубликовал в Twitter видео, где он общается с военными, пожимает им руки и подписывает памятные подарки.

Реклама

В одном из эпизодов Трамп, по всей видимости - в кругу бойцов элитного подразделения специального назначения SEAL Team Five.

Отмечается, что президент США, будучи главнокомандующим, имеет полномочия рассекречивать информацию, поэтому его твит, может, и не противоречит правилам. Но некоторые наблюдатели считают это нарушением мер обеспечения секретности операций.

Читайте также: Трамп-уклонист не попал во Вьетнам из-за фейкового диагноза - СМИ

26 декабря президент США вместе с супругой совершили необъявленный визит на американскую авиабазу Айн-аль-Асад на западе Ирака.

Отправить:
Распечатать:
Теги: спецназ США, дональд трамп, ирак, морские котики
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 