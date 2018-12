Трамп рассекретил местоположение базы спецназовцев США - видео

Президент США Дональд Трамп во время неожиданного визита в Ирак, возможно, непреднамеренно рассекретил команду "морских котиков" ВМС США. Об этом сообщает AFP.

Посетив авиабазу Айн-аль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака, Трамп опубликовал в Twitter видео, где он общается с военными, пожимает им руки и подписывает памятные подарки.

В одном из эпизодов Трамп, по всей видимости - в кругу бойцов элитного подразделения специального назначения SEAL Team Five.

.@FLOTUS Melania and I were honored to visit our incredible troops at Al Asad Air Base in Iraq. GOD BLESS THE U.S.A.! pic.twitter.com/rDlhITDvm1