Трамп разрешил задерживать детей-мигрантов на неопределенный срок

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Администрация президента США Дональд Трамп издал постановление, согласно которому семьи нелегальных мигрантов могут содержаться под стражей неопределенный срок. Ранее их обязаны были освобождать после 20 дней после задержания, сообщает ВВС.

Постановление должно вступить в силу через 60 дней, но ожидается, что оно будет обжаловано в суде.

Представители органов безопасности США считают, что ограничение срока задержания семей мигрантов привело к росту числа семей из Центральной Америки, пересекших границу с США в этом году.

Они утверждают, что новое правило разубедит потенциальных мигрантов в том, что, взяв с собой детей, они могут рассчитывать на скорое освобождение из центра временного содержания.

Сейчас в США действует правило, согласно которому правительство не может содержать под стражей детей-мигрантов более 20 дней.

Согласно новому правилу, правительство может отправлять семьи нелегальных мигрантов под стражу на время расследования и принятия решения по их делам.

12 августа Администрация президента анонсировала новые меры по ограничению легальной миграции.