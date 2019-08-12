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Новые правила миграции в США: больных и бедных пускать не будут

Новые правила миграции в США: больных и бедных пускать не будут - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)
12.08.2019, 22:17

Белый дом анонсировал новые правила, направленные на ограничение легальной миграции в США

Администрация президента США Дональда Трампа анонсировала новые меры по ограничению легальной миграции. Об этом сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что эти меры предусматривают отказ в визах и "зеленых картах" для иностранцев, которым, вероятно, потребуется государственная поддержка.

Во въезде в США смогут отказывать людям, которые, скорее всего, будут зависеть от медицинской, финансовой помощи или помощи с жильем и питанием.

Сообщается, что новые правила вступят в силу 15 октября.

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