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16.07.2019, 09:29

США ужесточают правила для мигрантов

США ужесточают правила для мигрантов - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Ожидается, что новые правила помогут "значительно сократить приток мигрантов с границы с Мексикой"

Администрация президента США Дональда Трампа планирует прекратить предоставлять убежище большинству мигрантов из Центральной Америки. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на департаменты юстиции и нацбезопасности.

Теперь лица, которые прибыли в США через транзитную страну и не обратились к ней за помощью, не имеют права на убежище в США.

Исключения применяются к лицам, которые стали жертвами пыток, преследования, торговли людьми или которым было отказано в убежище в другой стране.

Ранее в США началась массовая депортация нелегаловРейды проходят в ряде крупных мегаполисов по всей стране. 

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Теги: дональд трамп, мигранты
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