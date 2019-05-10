Трамп решил, кого хочет назначить главой Пентагона

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Президент США Дональд Трамп собирается предложить для утверждения министром обороны США кандидатуру Патрика Шэнахэна, который с 1 января исполняет обязанности главы Пентагона после отставки Джеймса Мэттиса. Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.

Она объяснила, что выбор президента обусловлен выдающейся службой Шэнахэна США и продемонстрированными способностями лидера.

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Сандерс дополнила, что Шэнахэн работал на высокопоставленных позициях, включая должности заместителя министра обороны, вице-президента по поставкам и операций корпорации Boeing.

Сандерс рассказала, что Шэнахэн имеет магистерскую степень по инженерии и магистерскую степень по бизнес-администрированию в Массачусетском институте технологий.

56-летний Патрик Шэнахэн был назначен заместителем министра обороны в июле 2017 года. С 1 января 2019-го исполнял обязанности министра обороны после отставки Мэттиса.

Назначение Патрика Шэнахэна потребует утверждения Сенатом Конгресса США.