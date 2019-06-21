Трамп считает инцидент со сбитым дроном США "частной ошибкой"

Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Президент США Дональд Трамп не считает, что Иран намеренно сбил американский дрон над Ормузским проливом. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Я считаю, что это ошибка какого-то (иранского, - ред.) генерала или кого-то еще", - сказал Трамп в четверг, 20 июня, отвечая на вопрос журналистов в Вашингтоне.

Он намекнул на возможный ответ США, однако подробностей раскрывать не стал. "Вы увидите!" – отметил Трамп.

Иран подтвердил свою готовность к обороне и объявил, что намерен подать жалобу в ООН на "агрессивное использование дронов" Соединенными Штатами.

"Хотя Тегеран не желает военного конфликта в Персидском заливе, но он будет защищать свои границы от "иррациональных американских нападок", "не колеблясь ни секунды", - заявили представители иранских властей.

20 июня Иран сбил военный беспилотник США, но сделал это не над своей территорией, по информации Корпуса стражей исламской революции, в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.