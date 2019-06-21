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21.06.2019, 07:07

Трамп считает инцидент со сбитым дроном США "частной ошибкой"

Трамп считает инцидент со сбитым дроном США "частной ошибкой" - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Американский лидер намекнул на возможный ответ США, но детали не раскрыл

Президент США Дональд Трамп не считает, что Иран намеренно сбил американский дрон над Ормузским проливом. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Я считаю, что это ошибка какого-то (иранского, - ред.) генерала или кого-то еще", - сказал Трамп  в четверг, 20 июня, отвечая на вопрос журналистов в Вашингтоне.

Он намекнул на возможный ответ США, однако подробностей раскрывать не стал. "Вы увидите!" – отметил Трамп.

Иран подтвердил свою готовность к обороне и объявил, что намерен подать жалобу в ООН на "агрессивное использование дронов" Соединенными Штатами.

"Хотя Тегеран не желает военного конфликта в Персидском заливе, но он будет защищать свои границы от "иррациональных американских нападок", "не колеблясь ни секунды", - заявили представители иранских властей.

20 июня Иран сбил военный беспилотник США, но сделал это не над своей территорией, по информации Корпуса стражей исламской революции, в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

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Теги: дональд трамп, Иран, дрон
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