Трамп шантажирует демократов полным закрытием южной границы США

Дональд Трамп (фото - Getty Images)

Если демократы не “дадут денег” на строительство стены на границе с Мексикой и не проголосуют за изменения в миграционный закон, Трамп полностью закроет южную границу США. Об этом в Twitter написал сам президент США.

По его словам, США ежегодно теряют свыше $75 млрд от торговли с Мексикой в рамках соглашения NAFTA, а если учесть наркотрафик, то эта сумма может вырасти в разы. Именно поэтому, по мнению Трампа, стена или закрытие границы будет даже “прибыльным делом”.

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Также президент призвал пересмотреть экономические отношения с южным соседом. “Давайте вернемся во время, когда NAFTA не было, когда наши компании еще были в США, а не в Мексике”, - написал Трамп.

Досталось от президента и другим центральноамериканским странам: “Гондурас, Гватемала и Сальвадор только забирают деньги у США, ничего не предлагая взамен. У них формируется новый караван, а они и пальцем не пошевелят”.

По мнению Трампа, решить проблему может сокращение финпомощи этим странам. “Это пойдет на пользу США”, - добавил президент.

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