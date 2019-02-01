Трамп сказал, будет ли идти на второй срок в президенты США

Дональд Трамп (фото - EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил о крупных финансовых потерях за тот период, пока он находится на посту президента, но, несмотря на это, он намерен баллотироваться на второй срок. Об этом он сказал в интервью The New York Times.

"Это не работа ради денег. Это одна из крупнейших потерь за все времена. Вы знаете, к счастью, мне не нужны деньги", - сказал Трамп.

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По его словам, речь идет о "невероятных цифрах".

Президент США подчеркнул, что "любит свою работу" и опроверг слухи о том, что он по каким-то причинам не выдвинет свою кандидатуру на второй срок.

Американский президент пожертвовал 100 тысяч долларов своей зарплаты президента на исследования алкоголизма и связанных с ним проблем со здоровьем.