Трамп сказал, будет ли идти на второй срок в президенты США

Президент США Дональд Трамп заявил о крупных финансовых потерях за тот период, пока он находится на посту президента, но, несмотря на это, он намерен баллотироваться на второй срок. Об этом он сказал в интервью The New York Times.
"Это не работа ради денег. Это одна из крупнейших потерь за все времена. Вы знаете, к счастью, мне не нужны деньги", - сказал Трамп.
По его словам, речь идет о "невероятных цифрах".
Президент США подчеркнул, что "любит свою работу" и опроверг слухи о том, что он по каким-то причинам не выдвинет свою кандидатуру на второй срок.
Американский президент пожертвовал 100 тысяч долларов своей зарплаты президента на исследования алкоголизма и связанных с ним проблем со здоровьем.