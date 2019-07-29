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Трамп сменил главу Национальной разведки США

Трамп сменил главу Национальной разведки США - Фото
Фото: depositphotos.com
29.07.2019, 09:55

Вместо Дэна Коутса, у которого были разногласия с президентом, Нацразведку США возглавит Джон Рэтклифф

Президент США Дональд Трамп сообщил об отставке главы Национальной разведки Дэна Коутса. На его место он хочет назначить конгрессмена-республиканца из Техаса Джона Рэтклиффа, пишет Reuters.

По словам президента, Коутс покинет свой пост уже 15 августа

Джон Рэтклифф считается одним из рьяных защитников Дональда Трампа.

У Коутса же часто возникали разногласия с Трампом по вопросам отношений с Россией, Ираном и Северной Кореей.

Ранее глава Государственного департамента США Майк Помпео сообщил, что собирался съездить на переговоры в Тегеран и выступить там по местному ТВ, но власти Ирана на эту идею ответили отказом. Он подчеркнул, что официальный Вашингтон не боится того, чтобы министр иностранных дел Ирана Мохаммад-Джавад Зариф приехал в Америку, где у него будет право говорить свободно и без цензуры.

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дональд трамп дэн коутс Джон Рэтклифф
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