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Трамп снял запрет на сообщение с Европой из-за COVID-19. У Байдена хотят его сразу вернуть

19.01.2021, 06:48
Трамп снял запрет на сообщение с Европой из-за COVID-19. У Байдена хотят его сразу вернуть - Фото
Джо Байден (фото - ЕРА)

Администрация избранного президента США Джо Байдена намерена отменить разрешение на сообщение с Европой. Об этом заявила пресс-секретарь Байдена Дженнифер Псаки. Вчера указ об отмене ограничений подписал президент США Дональд Трамп.

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Трамп отменил запрет на сообщение с Европой с 26 января после консультаций со штабом по борьбе с коронавирусом и медицинскими чиновниками, сообщает Reuters.

Вскоре после того, как об указе Трампа стало известно, Псаки сообщила в Twitter о намерении отменить его.

"По рекомендации нашей медицинской команды администрация не намерена снимать эти ограничения 26 января. Фактически, мы планируем усилить медицинские ограничения на международные поездки, чтобы еще уменьшить распространение COVID-19", – написала Псаки.

Псаки добавила, что в ситуации, когда появляются более заразные штаммы коронавируса, не время снимать ограничения на путешествия.

Денис Юдин
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