Трамп снял запрет на сообщение с Европой из-за COVID-19. У Байдена хотят его сразу вернуть

Администрация избранного президента США Джо Байдена намерена отменить разрешение на сообщение с Европой. Об этом заявила пресс-секретарь Байдена Дженнифер Псаки. Вчера указ об отмене ограничений подписал президент США Дональд Трамп.

Трамп отменил запрет на сообщение с Европой с 26 января после консультаций со штабом по борьбе с коронавирусом и медицинскими чиновниками, сообщает Reuters.

Вскоре после того, как об указе Трампа стало известно, Псаки сообщила в Twitter о намерении отменить его.

"По рекомендации нашей медицинской команды администрация не намерена снимать эти ограничения 26 января. Фактически, мы планируем усилить медицинские ограничения на международные поездки, чтобы еще уменьшить распространение COVID-19", – написала Псаки.

On the advice of our medical team, the Administration does not intend to lift these restrictions on 1/26. In fact, we plan to strengthen public health measures around international travel in order to further mitigate the spread of COVID-19.