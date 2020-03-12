Коронавирус. США приостановили сообщение с 26 странами Европы

США на месяц приостанавливают сообщение с 26 странами Европы, чтобы не допустить распространения коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, передает Reuters.
В США не смогут въехать те, кто в течение последних 14 дней посещал Австрию, Бельгию, Чехию, Данию, Эстонию, Финляндию, Францию, Германию, Грецию, Венгрию, Исландию, Италию, Латвию, Лихтенштейн, Литву, Люксембург, Мальту, Нидерланды, Норвегию, Польшу, Португалию, Словакию, Словению, Испанию, Швецию и Швейцарию. Великобритании и Ирландии в списке запретных стран нет.
Ограничения не распространяются на американских граждан - они будут иметь право вернуться домой. Трамп также подчеркнул, что меры также не заденут торговлю, поскольку они должны "ограничить перемещение людей, а не товаров".
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Президент США назвал такие шаги самой "агрессивной и комплексной попыткой противостоять заграничному вирусу в современной истории" и раскритиковал европейские страны.
"Европейский союз не смог принять те же меры предосторожности и ограничить поездки из Китая и других горячих точек. В результате большое количество людей в США были заражены путешественниками из Европы", - сказал он.
В издании отметили, что действия Трампа проходят на "фоне кризиса его президентства" в преддверии новых выборов. В Reuters считают, что целью Трампа было показать, что он контролирует ситуацию после критики со стороны демократов за то, что он не смог достаточно быстро обеспечить американцам тестирование на коронавирус.
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