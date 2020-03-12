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Коронавирус. США приостановили сообщение с 26 странами Европы

Коронавирус. США приостановили сообщение с 26 странами Европы - Фото
Дональд Трамп (Фото: Michael Reynolds/EPA)
12.03.2020, 06:47

О приостановке сообщения с Европой в связи с коронавирусом заявил президент США Дональд Трамп. Ограничения не касаются торговли

США на месяц приостанавливают сообщение с 26 странами Европы, чтобы не допустить распространения коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, передает Reuters.

В США не смогут въехать те, кто в течение последних 14 дней посещал Австрию, Бельгию, Чехию, Данию, Эстонию, Финляндию, Францию, Германию, Грецию, Венгрию, Исландию, Италию, Латвию, Лихтенштейн, Литву, Люксембург, Мальту, Нидерланды, Норвегию, Польшу, Португалию, Словакию, Словению, Испанию, Швецию и Швейцарию. Великобритании и Ирландии в списке запретных стран нет.

Ограничения не распространяются на американских граждан - они будут иметь право вернуться домой. Трамп также подчеркнул, что меры также не заденут торговлю, поскольку они должны "ограничить перемещение людей, а не товаров".

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Президент США назвал такие шаги самой "агрессивной и комплексной попыткой противостоять заграничному вирусу в современной истории" и раскритиковал европейские страны.

"Европейский союз не смог принять те же меры предосторожности и ограничить поездки из Китая и других горячих точек. В результате большое количество людей в США были заражены путешественниками из Европы", - сказал он.

В издании отметили, что действия Трампа проходят на "фоне кризиса его президентства" в преддверии новых выборов. В Reuters считают, что целью Трампа было показать, что он контролирует ситуацию после критики со стороны демократов за то, что он не смог достаточно быстро обеспечить американцам тестирование на коронавирус.

  • В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает пневмонию нового типа - COVID-19.
  • В Украине пока зафиксировали лишь один случай заболевания COVID-19. В ВОЗ предупреждают: в стране может увеличиться количество случаев заражения. Но успокаивают: большинство людей легко переносят недуг.
  • С сегодняшнего в Украине вводится трехнедельный карантин. 

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Марк Сировой
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