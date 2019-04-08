Трамп уволил главу Секретной службы США

Дональд Трамп (фото - ЕРА)

В Белом доме заявили об отставке директора Секретной службы Рэндольфа Аллеса. Об этом сообщает CNN.

"Президент Дональд Трамп поручил и.о. главы администрации Мику Малвану уволить Аллеса", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в руководстве Секретной службы были удивлены новостями и узнали об этом только из сообщения CNN.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс официально подтвердила отставку Аллеса.

"Директор Секретной службы Соединенных Штатов Рэндольф "Текс" Аллес проделал большую работу в агентстве в течение последних двух лет, и президент благодарен за его более чем 40 лет службы стране", - сказала представитель Белого дома. Она также сообщила, что президент хочет заменить Аллеса Джеймсом Мюрреем - сотрудником Секретной службы.

Сообщается, что пять дней назад Трамп заявлял, что очень доволен работой Секретной службы после инцидента в Мар-а-Лаго, когда в личную резиденцию Трампа пыталась проникнуть женщина, которая имела при себе китайский паспорт и флешку с компьютерными вирусами.

Вчера президент США заявил об отставке министра внутренней безопасности Кирстен Нильсен, которой был подчинен директор Секретной службы.