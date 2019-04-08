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08.04.2019, 07:55

Трамп уволил министра внутренней безопасности США

Трамп уволил министра внутренней безопасности США - Фото
Дональд Трамп, Кирстен Нильсен (фото - EPA)

Министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен решила оставить свой пост

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Президент США Дональд Трамп уволил министра внутренней безопасности Кирстен Нильсен. Об этом он сообщил у себя в Twitter.

"Министр внутренней безопасности Кирстен Нильсен оставит свой пост, и я хотел бы поблагодарить ее за ее службу", - написал Трам.

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Президент США сообщил позднее, что обязанности Нильсен будет выполнять нынешний руководитель Пограничной и таможенной службы Кевин Макалинан. Трамп выразил уверенность, что Макалинан отлично справится с этой работой.

Сенат утвердил Нильсен на должность министра внутренней безопасности США 5 декабря 2017 года.

6 апреля сообщалось, что Трамп назначил на должность президента Всемирного банка члена Республиканской партии Дэвид Малпасса.

Малпасс, соратник Трампа, был его старшим экономическим советником во время предвыборной кампании 2016 года, а также экономистом Bear Sterns - одного из крупнейших инвестиционных банков мира.

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Теги: Кирстен Нильсен, дональд трамп
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