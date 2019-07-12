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12.07.2019, 23:31

Трамп ввел чрезвычайное положение в Луизиане из-за погоды

Трамп ввел чрезвычайное положение в Луизиане из-за погоды - Фото
Дональд Трамп (фото - EPA)

Шторм Барри движется через Мексиканский залив и приближается к Новому Орлеану

Президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайного положения в штате Луизиана, где ожидается тропический шторм Барри. Шторм движется через Мексиканский залив и приближается к Новому Орлеану. Об этом сообщает Fox News.

Трамп уполномочил департамент внутренней безопасности и Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям координировать усилия по ликвидации последствий стихийного бедствия.

Об объявлении чрезвычайного положения Трамп написал в Twitter.

"Всем, кто находится на побережье Мексиканского залива: поскольку сейчас вы готовитесь защищаться от затопления и приближающегося шторма, крайне важно, чтобы вы прислушивались к инструкциям Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям, федеральных и местных чиновников. Мы тесно сотрудничаем с ними. Будьте готовы, будьте осторожны, главное безопасность!", - отметил Трамп.

Национальный центр предупреждения ураганов США сообщил о формировании нового тропического шторма в Мексиканском заливе, который грозит превратиться в разрушительный ураган в течение следующих нескольких дней.

11 июля на севере Греции в Халкидики жертвами сильного шторма, дождей и града в административном районе Халкидики стали шесть туристов, травмы получили более 100 человек.

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Теги: дональд трамп, шторм, Мексиканский залив, Луизиана, погода
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