Трамп ввел чрезвычайное положение в Луизиане из-за погоды

Дональд Трамп (фото - EPA)

Президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайного положения в штате Луизиана, где ожидается тропический шторм Барри. Шторм движется через Мексиканский залив и приближается к Новому Орлеану. Об этом сообщает Fox News.

Трамп уполномочил департамент внутренней безопасности и Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям координировать усилия по ликвидации последствий стихийного бедствия.

Об объявлении чрезвычайного положения Трамп написал в Twitter.

"Всем, кто находится на побережье Мексиканского залива: поскольку сейчас вы готовитесь защищаться от затопления и приближающегося шторма, крайне важно, чтобы вы прислушивались к инструкциям Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям, федеральных и местных чиновников. Мы тесно сотрудничаем с ними. Будьте готовы, будьте осторожны, главное безопасность!", - отметил Трамп.

Национальный центр предупреждения ураганов США сообщил о формировании нового тропического шторма в Мексиканском заливе, который грозит превратиться в разрушительный ураган в течение следующих нескольких дней.

11 июля на севере Греции в Халкидики жертвами сильного шторма, дождей и града в административном районе Халкидики стали шесть туристов, травмы получили более 100 человек.