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08.06.2019, 20:56

Трамп запретил посольствам США вывешивать на флагштоках ЛГБТ-флаг

Трамп запретил посольствам США вывешивать на флагштоках ЛГБТ-флаг - Фото
Марш равенства (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

При этом флаг может быть размещен в других местах на территории посольств

Администрация Дональда Трампа отклоняет просьбы посольств США вывешивать радужный флаг на флагштоках посольств по случаю "месяца гордости ЛГБТ. Об этом  сообщает NBC News со ссылкой на трех американских дипломатов.

Посольства США в Израиле, Германии, Бразилии и Латвии запросили разрешение у Государственного департамента на поднятие ЛГБТ-флага, но им было отказано.

При этом, согласно информации, флаг может быть размещен в других местах на территории посольств.

Издание отмечает, что решение не допускать вывешивание флага на официальном флагштоке противоречит обещанию Трампа быть лидером в поддержке прав ЛГБТ за рубежом.

Во время администрации Барака Обамы правительство предоставило полное разрешение посольствам за границей на поднятие флага гордости в течение июня, сообщает NBC News.

В ежегодном рейтинге "Радужная Европа", отображающем ситуацию с защитой прав ЛГБТ на континенте, Украина заняла 35-е место из 49-ти.

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Теги: дональд трамп, Посольство США, лгбт
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