Трамп заявил, что его хотят арестовать, и призвал к протестам
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает ареста во вторник по делу, возбужденному окружной прокуратурой Манхэттена, и призвал своих сторонников к протестам. Об этом сообщает Reuters.
Трамп сказал, не предоставив доказательств, что "незаконные утечки" из офиса окружного прокурора Манхэттена указывают на то, что он будет арестован. Какие обвинения ему хотят предъявить, он не сказал.
Офис окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга в начале этого года начал представлять доказательства большому жюри, расследующему платеж в размере 130 000 долларов, который Майкл Коэн, бывший личный адвокат и помощник Трампа, сделал порнозвезде Сторми Дэниелс в последние дни кампании Трампа в 2016 году.
В 2018 году Коэн признал себя виновным в нарушениях федерального финансирования избирательной кампании, связанных с организацией выплат Дэниелс и еще одной женщине, среди прочих преступлений. Он сказал, что произвести платежи поручил ему Трамп. Прокуратура США на Манхэттене пока не обвиняла Трампа в совершении преступления.
Адвокат Трампа Майкл Коэн признал, что заплатил актрисе $130 000 из своего кармана за молчание. При этом адвокат подчеркнул, что Трамп категорически отрицает факт связи с порноактрисой.
- В 2020 году суд в Калифорнии обязал на тот момент президента США Дональда Трампа оплатить судебные издержки порноактрисе Сторми Дэниелс (настоящее имя – Стефани Клиффорд) в сумме $44,1 тыс.
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