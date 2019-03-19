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Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает членство Бразилии в НАТО. Об этом сообщает Голос Америки.

"Мы собираемся очень-очень серьезно рассмотреть - будет ли это НАТО, или что-то связанное с альянсом", - сказал Трамп во время встречи в Белом доме с президентом Бразилии Жаиром Болсонару.

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Трамп также заявил, что поддерживает стремление Бразилии присоединиться к Организации экономического сотрудничества и развития. Бразилия, которая является восьмой экономикой в ​​мире, подала заявку в этой организации в 2017 года.

В Североатлантический альянс входят 29 государств.

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6 февраля представители 29 государств-членов Североатлантического альянса вместе с главой МИД Северной Македонии Николой Димитровым подписали протокол о вступлении этой балканской страны в НАТО.