Трюдо не исключил поставку Украине танков: Рассмотрим все запросы

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо не исключил возможность поставки Украине танков – канадское правительство рассмотрит такую просьбу Киева, пишет The Globe and Mail.

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В понедельник Трюдо спросили, согласится ли он передать Украине танки Leopard 2, если Германия снимет вето на их реэкспорт.

"Мы отправили огромное количество разных типов вооружения, включая систему противовоздушной обороны. Мы рассмотрим все запросы из Украины, но до танков Leopard 2 мы еще не дошли", – ответил Трюдо.

При этом он добавил: "Мы готовы предоставить Украине то, что ей нужно, чтобы победить Россию".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в понедельник сказал, что Владимир Зеленский будет просить у Трюдо танки, если Германия откажется от своих возражений.

У Канады есть более 90 танков Leopard 2.

Вопрос танков Leopard будут рассматривать 20 января на встрече партнеров Украины на авиабазе "Рамштайн" в Германии.

Польша уже пообещала передать Украине роту таких танков. Готовность отправить танки в Украину также выражала Финляндия.

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Андрій Водяний

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