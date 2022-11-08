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Трюдо обвинил Китай в попытке вмешательства в выборы в Канаде

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08.11.2022, 13:14
Трюдо обвинил Китай в попытке вмешательства в выборы в Канаде - Фото
Джастин Трюдо (Скриншот видео)

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обвинил Китай в попытке вмешательства в выборы в стране. Об этом сообщает BBC.

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Трюдо обвинил Пекин в "агрессивных играх" с демократиями и попытках атаковать канадские учреждения.

Канадская разведка обнаружила "тайную сеть" поддерживаемых Пекином кандидатов на последних выборах. Сообщается, что на федеральных выборах 2019 года Китай поддержал, по меньшей мере, 11 кандидатов.

Представитель Министерства иностранных дел Китая заявил, что оно "не интересуется" внутренними делами Канады.

Ссылаясь на неназванных представителей разведки, местная телекомпания Global News сообщила, что Пекин финансировал кандидатов и китайские оперативники выступали советниками предвыборной кампании многих кандидатов.

Операция, которой, как сообщается, руководило консульство Китая в Торонто, также преследовала цель разместить оперативников в офисах действующих депутатов, чтобы попытаться повлиять на политику.

Кроме того, были предприняты попытки "кооптировать и коррумпировать" бывших канадских чиновников, чтобы получить влияние в политических кругах.

Предполагается, что попытка вмешательства была нацелена на обе основные политические партии – Либеральную партию Трюдо и оппозиционную Консервативную партию. Однако была ли операция успешной, непонятно, пишет агентство.

"Мы приняли значительные меры для укрепления целостности наших избирательных процессов и наших систем и будем продолжать инвестировать в борьбу против вмешательства в выборы, против иностранного вмешательства в наши демократии и институты", – сказал Трюдо.

"К сожалению, мы видим, как страны, государственные акторы со всего мира, будь то Китай или другие, продолжают играть в агрессивные игры с нашими институтами, с нашими демократиями", – добавил он.

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Вадим Ребрина
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Китай выборы канада Джастин Трюдо
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