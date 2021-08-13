Трюдо планирует объявить досрочные выборы в Канаде – AP

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявит в воскресенье о назначении досрочных выборов. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на чиновника, знакомого с планами.

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Собеседник журналистов на условиях анонимности сообщил, что Трюдо намерен назначить выборы на 20 сентября 2021 года.

Журналисты объясняют планы Трюдо намерением добиться большинства в парламенте для возглавляемой им Либеральной партии. Сейчас у нее 155 мест из 338, и она вынуждена договариваться с оппозицией для принятия законов.

Личная популярность Трюдо снизилась, но многие считают успешными меры по борьбе с коронавирусом, которые приняло его правительство, отмечают журналисты. В Канаде есть вакцины для каждого гражданина, правительство разработало политику финансовой поддержки экономики и борьбы с безработицей, которая помогает справляться с последствиями эпидемии.

По мнению профессора политологии Дэниела Беланда из университета Макгилла в Монреале, Трюдо хочет использовать удачный для партии момент. По его мнению, помочь премьеру может и слабость оппозиции.

Выборы могут быть объявлены на фоне заявлений главного врача Канады Терезы Тэм, что страна находится на пике четвертой волны эпидемии, вызванной штаммом дельта.

Лидер оппозиционной Консервативной партии Эрин О'Тул уверен, что сейчас не время для выборов. Он заявил, что здоровье, экономика и благополучие Канады должны стоять на первом месте. "Меня беспокоит, что либералы поставят свои политические интересы выше национальных", – заявил он.

В октябре 2019 года партия Трюдо победила на выборах и сформировала правительство меньшинства.

Денис Юдин

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