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Трюдо удержался в кресле премьера Канады: результаты выборов

Трюдо удержался в кресле премьера Канады: результаты выборов - Фото
Джастин Трюдо (фото - ЕРА)
22.10.2019, 07:05

Канадцы выбирали депутатов Палаты общин - нижней палаты парламента. Избранники займут свои места на четыре года, а их лидер станет премьером.

Либеральная партия канадского премьера Джастина Трюдо лидирует на парламентских выборах, то есть сформирует так называемое правительство меньшинства. Об этом свидетельствуют промежуточные итоги подсчета избирательной комиссии Канады.

Для победы и формирования правительства партии-лидеру нужно заручиться поддержкой не менее 170 избирательных округов (из 338 - по числу мест в Палате общин национального парламента).

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По последним данным на 07:00 утра по Киеву, либералы ведут в 156 избирательных округах (46%), Консервативная партия - в 121 (36%), Квебекский блок - в 32 (10%), Новая демократическая партия - 25 (7%), остальные - 4.

Явка - более 45% (12,3 млн из 27,1 млн зарегистрированных избирателей).

Основным конкурентом Трюдо на выборах был лидера консерваторов Эндрю Шир.

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