Трюдо удержался в кресле премьера Канады: результаты выборов

Либеральная партия канадского премьера Джастина Трюдо лидирует на парламентских выборах, то есть сформирует так называемое правительство меньшинства. Об этом свидетельствуют промежуточные итоги подсчета избирательной комиссии Канады.
Для победы и формирования правительства партии-лидеру нужно заручиться поддержкой не менее 170 избирательных округов (из 338 - по числу мест в Палате общин национального парламента).
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По последним данным на 07:00 утра по Киеву, либералы ведут в 156 избирательных округах (46%), Консервативная партия - в 121 (36%), Квебекский блок - в 32 (10%), Новая демократическая партия - 25 (7%), остальные - 4.
Явка - более 45% (12,3 млн из 27,1 млн зарегистрированных избирателей).
Основным конкурентом Трюдо на выборах был лидера консерваторов Эндрю Шир.
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