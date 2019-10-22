Трюдо удержался в кресле премьера Канады: результаты выборов

Джастин Трюдо (фото - ЕРА)

Либеральная партия канадского премьера Джастина Трюдо лидирует на парламентских выборах, то есть сформирует так называемое правительство меньшинства. Об этом свидетельствуют промежуточные итоги подсчета избирательной комиссии Канады.

Для победы и формирования правительства партии-лидеру нужно заручиться поддержкой не менее 170 избирательных округов (из 338 - по числу мест в Палате общин национального парламента).

Читайте аналитику: Выборы в Канаде: что в них важно для Украины

По последним данным на 07:00 утра по Киеву, либералы ведут в 156 избирательных округах (46%), Консервативная партия - в 121 (36%), Квебекский блок - в 32 (10%), Новая демократическая партия - 25 (7%), остальные - 4.

Явка - более 45% (12,3 млн из 27,1 млн зарегистрированных избирателей).

Основным конкурентом Трюдо на выборах был лидера консерваторов Эндрю Шир.

Читайте также: Зеленский рассказал о шансах на безвизовый режим с Канадой