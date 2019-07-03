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03.07.2019, 08:34

Зеленский рассказал о безвизовом режиме с Канадой

Зеленский рассказал о безвизовом режиме с Канадой - Фото
Владимир Зеленский (фото - пресс-служба)

По словам президента, Канада предложила присоединить Украину к программе Trusted Travelers

Соглашение о молодежных обменах, которое уже в ближайшие месяцы планируют подписать Украина и Канада, позволит гражданам двух стран по упрощенной процедуре осуществлять взаимные путешествия с целью обучения и трудоустройства на срок до одного года. Об этом во время совместного брифинга с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Торонто заявил президент Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба главы государства.

"Мне очень хотелось бы, чтобы украинская молодежь могла получать здесь знания и опыт", - сказал президент.

Зеленский добавил, что канадская сторона предложила присоединить Украину к программе Trusted Travelers, которая предусматривает упрощенную процедуру приезда украинцев в Канаду.

"Мы на это смотрим, как на еще один шаг к будущему безвизового режима с Канадой", - подчеркнул Зеленский.

Во время переговоров Зеленского и премьер-министра Канады Джастина Трюдо были достигнуты ряд договоренностей по поддержке Украины в оборонной сфере. 

Читайте также: Канада готова ужесточить санкции против России - Трюдо

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Теги: безвизовый режим, Владимир Зеленский, работа, канада, Джастин Трюдо
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