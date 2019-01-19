Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
19.01.2019, 22:10

Турецкий школьник сломал нацсистему, чтобы поменять свои оценки

Турецкий школьник сломал нацсистему, чтобы поменять свои оценки - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Электронная образовательная система в Турции считается одной из самых защищенных в стране

Реклама
Реклама

Турецкий школьник из юго-восточной провинции Диярбакыр сломал национальную образовательную систему, чтобы заменить свои оценки на лучшие. Об этом сообщает Sabah.

По данным правоохранителей Турции, ученик 10-го класса совершил несанкционированный вход в систему, изменил количество пропущенных им учебных дней и улучшил свои показатели по нескольким учебным предметам.

Реклама

Изменения заметили в школе, учителя вызвали полицию, которая в ходе расследования выяснила каким образом были улучшены показатели ученика-хакера.

В целом ученик сократил количество своих прогулов школы с 59 до 9 дней и добавил себе по 20 баллов по итогам обучения по всем предметам.

Электронная образовательная система в Турции считается одной из самых защищенных в стране, в ней хранятся результаты посещаемости, успеваемости, характеристики на всех учеников страны. Сейчас полиция выясняет как школьнику удалось взломать систему.

Читайте также: Хакер из Непала через МИД получил доступ ко всем паспортам

Отправить:
Распечатать:
Теги: Турция, хакер, дети, курьез, школьник
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 