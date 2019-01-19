Турецкий школьник сломал нацсистему, чтобы поменять свои оценки

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Турецкий школьник из юго-восточной провинции Диярбакыр сломал национальную образовательную систему, чтобы заменить свои оценки на лучшие. Об этом сообщает Sabah.

По данным правоохранителей Турции, ученик 10-го класса совершил несанкционированный вход в систему, изменил количество пропущенных им учебных дней и улучшил свои показатели по нескольким учебным предметам.

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Изменения заметили в школе, учителя вызвали полицию, которая в ходе расследования выяснила каким образом были улучшены показатели ученика-хакера.

В целом ученик сократил количество своих прогулов школы с 59 до 9 дней и добавил себе по 20 баллов по итогам обучения по всем предметам.

Электронная образовательная система в Турции считается одной из самых защищенных в стране, в ней хранятся результаты посещаемости, успеваемости, характеристики на всех учеников страны. Сейчас полиция выясняет как школьнику удалось взломать систему.

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