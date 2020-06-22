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Туризм и COVID-19. В Турции ввели крупные штрафы за нарушение масочного режима

Туризм и COVID-19. В Турции ввели крупные штрафы за нарушение масочного режима - Фото
Турция (фото - EPA)
22.06.2020, 09:39

Нарушителям масочного режима придется заплатить штраф более $130

С сегодняшнего дня в Турции ввели крупный денежный штраф за нарушение масочного режима в рамках мер по противодействию COVID-19. Об этом сообщает Анадолу.

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Начиная с 22 июня каждый, кто нарушит требование по ношению маски, будет выплачивать штраф в размере 900 лир (более $130, - ред.).

Соответствующее предписание в администрации губернаторов 81 провинции страны направлено МВД Турции.

В 48 провинциях масочный режим носит жесткий характер и распространяется на все сферы общественной жизни, тогда как в 33 провинциях маски обязательны лишь в местах общественного пользования, в том числе в торговых центрах, на рынках, в ресторанах, кафе и парикмахерских.

По последним данным, Турция занимает 12-место по заболеваемости коронавирусом в мире, заразились 187 685 человек, умерли 4950 человек, выздоровели 160 240 пациентов.

  • 18 июня сообщалось, что Турция готова с 1 июля принимать украинских туристов без прохождения самоизоляции и тестирования.

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Арина Толина
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Турция штраф маски коронавирус COVID-19
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