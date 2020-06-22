Туризм и COVID-19. В Турции ввели крупные штрафы за нарушение масочного режима

Турция (фото - EPA)

С сегодняшнего дня в Турции ввели крупный денежный штраф за нарушение масочного режима в рамках мер по противодействию COVID-19. Об этом сообщает Анадолу.

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Начиная с 22 июня каждый, кто нарушит требование по ношению маски, будет выплачивать штраф в размере 900 лир (более $130, - ред.).

Соответствующее предписание в администрации губернаторов 81 провинции страны направлено МВД Турции.

В 48 провинциях масочный режим носит жесткий характер и распространяется на все сферы общественной жизни, тогда как в 33 провинциях маски обязательны лишь в местах общественного пользования, в том числе в торговых центрах, на рынках, в ресторанах, кафе и парикмахерских.

По последним данным, Турция занимает 12-место по заболеваемости коронавирусом в мире, заразились 187 685 человек, умерли 4950 человек, выздоровели 160 240 пациентов.

Турция готова с 1 июля принимать украинских туристов без прохождения самоизоляции и тестирования. 18 июня сообщалось , что

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