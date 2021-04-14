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Турция усиливает локдаун: за прошедшие сутки почти 60 000 заболевших COVID-19

14.04.2021, 06:51
Турция усиливает локдаун: за прошедшие сутки почти 60 000 заболевших COVID-19 - Фото
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: EPA)

Турция усиливает карантинные меры с 14 апреля из-за роста числа заболевших коронавирусом, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Hürriyet.

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По новым правилам:

– вводится комендантский час с 19:00 до 05:00 (раньше он действовал с 21:00);

– во время комендантского часа запрещены междугородние поездки, кроме неотложных случаев;

– гражданам моложе 18 лет и старше 65 запрещено пользоваться общественным транспортом;

– рестораны и кафе работают только на вынос;

– до конца месяца Рамадан (до 12 мая) будут закрыты все места массовых собраний и запрещено проводить в закрытых помещениях свадьбы, помолвки и другие празднования.

По данным Worldometer, за прошедшие сутки в Турции выявили рекордное число заболевших COVID-19 – 59 187 человек, 273 человека умерли.

Денис Юдин
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Турция реджеп тайип эрдоган карантин коронавирус COVID-19 локдаун
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