Турция усиливает локдаун: за прошедшие сутки почти 60 000 заболевших COVID-19

Турция усиливает карантинные меры с 14 апреля из-за роста числа заболевших коронавирусом, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Hürriyet.

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По новым правилам:

– вводится комендантский час с 19:00 до 05:00 (раньше он действовал с 21:00);

– во время комендантского часа запрещены междугородние поездки, кроме неотложных случаев;

– гражданам моложе 18 лет и старше 65 запрещено пользоваться общественным транспортом;

– рестораны и кафе работают только на вынос;

– до конца месяца Рамадан (до 12 мая) будут закрыты все места массовых собраний и запрещено проводить в закрытых помещениях свадьбы, помолвки и другие празднования.

По данным Worldometer, за прошедшие сутки в Турции выявили рекордное число заболевших COVID-19 – 59 187 человек, 273 человека умерли.

30 марта 2021 года Турция вернула карантин выходного дня.

Денис Юдин

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