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Турция возвращает карантин выходного дня – Эрдоган

30.03.2021, 07:21
Турция возвращает карантин выходного дня – Эрдоган - Фото
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: EPA)

Из-за роста числа городов с высоким риском заражения коронавирусом в Турции вернут карантин выходного дня. Об этом заявил президент страны Реджеп Эрдоган, передает турецкое бюро Reuters.

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Эрдоган сказал, что во время священного исламского месяца Рамадан (с 13 апреля по 12 мая) будет действовать полный локдаун по выходным, рестораны будут предлагать еду только по доставке или на вынос. По его словам, в стране также продолжит действовать комендантский час с 21:00 до 05:00.

Эрдоган отметил, что крупнейший город Турции Стамбул и столица Анкара относятся к числу городов с высоким риском заражения коронавирусом. По его словам, в городах с высоким риском проживают 80% населения Турции.

  • В Турции зарегистрировано 32 404 новых случая коронавируса за последние сутки часа, что является самым высоким показателем в этом году.
  • За все время эпидемии в стране выявили 3 240 577 случаев COVID-19, умерли 31 230 пациентов.
  • В Украине карантин выходного дня действовал в ноябре 2020-го. Сейчас в стране – адаптивный карантин.

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Марк Сировой
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