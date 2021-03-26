Расширился список открытых для украинцев стран: куда можно поехать
26.03.2021, 10:53
Иллюстративное фото - Depositphotos.com
Расширился список стран, куда могут въехать украинцы в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщил на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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Сейчас для украинцев открыты 104 страны, месяц назад таких было 95, отметил глава МИД.
Он сообщил, что разрешили въезд, в частности, Исландия, Черногория, Гаити, Гайана, Габон, Бангладеш.
Полный список открытых стран и условия въезда можно посмотреть на сайте МИД Trip Advisor. На этой карте открытые страны выделены зеленым цветом.
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- 23 марта Кабмин ввел обязательный ПЦР-тест на коронавирус для въезда в Украину. Пограничники назвали тех, кому тест не нужен.
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