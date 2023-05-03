Турция закрыла воздушное пространство для самолетов Армении, в Анкаре пояснили причину
03.05.2023, 11:44
Мевлют Чавушоглу (Фото - EPA)
Воздушное пространство Турции было закрыто для самолетов Армении в ответ на открытие в Ереване памятника террористам, участвовавшим в операции "Немезис". Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала NTV, сообщает Anadolu.
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Глава МИД сказал, что "в ответ на открытие памятника террористам, Турция закрыла небо для самолетов Армении. В качестве исключения мы выдали разрешение на визит спикера парламента Армении в Турцию".
Чавушоглу также предупредил, что "в случае продолжения подобных действий последуют новые шаги".
29 апреля Турция – без предупреждения и не объясняя причин – закрыла свое воздушное пространство для авиакомпании FlyOne Armenia.
СПРАВКА. Название "Немезис" носила террористическая операция армянской партии "Дашнакцутюн" по убийству лидеров Османской империи, причастных к организации геноцида армян, а также лидеров Азербайджанской Демократической Республики, причастных, как считали в Армении, к антиармянским погромам в Баку. С 1919 по 1922 год армянские боевики убили семь бывших высших чиновников Турции и Азербайджана.
- 18 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что стране нужен мир и для этого необходимо урегулировать отношения с Азербайджаном и Турцией.
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