Турция закрыла воздушное пространство для самолетов Армении, в Анкаре пояснили причину

Воздушное пространство Турции было закрыто для самолетов Армении в ответ на открытие в Ереване памятника террористам, участвовавшим в операции "Немезис". Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала NTV, сообщает Anadolu.

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Глава МИД сказал, что "в ответ на открытие памятника террористам, Турция закрыла небо для самолетов Армении. В качестве исключения мы выдали разрешение на визит спикера парламента Армении в Турцию".

Чавушоглу также предупредил, что "в случае продолжения подобных действий последуют новые шаги".

29 апреля Турция – без предупреждения и не объясняя причин – закрыла свое воздушное пространство для авиакомпании FlyOne Armenia.

СПРАВКА. Название "Немезис" носила террористическая операция армянской партии "Дашнакцутюн" по убийству лидеров Османской империи, причастных к организации геноцида армян, а также лидеров Азербайджанской Демократической Республики, причастных, как считали в Армении, к антиармянским погромам в Баку. С 1919 по 1922 год армянские боевики убили семь бывших высших чиновников Турции и Азербайджана.

18 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что стране нужен мир и для этого необходимо урегулировать отношения с Азербайджаном и Турцией.

Сергій Бережний

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