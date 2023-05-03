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Турция закрыла воздушное пространство для самолетов Армении, в Анкаре пояснили причину

Цей матеріал також доступний українською
03.05.2023, 11:44
Турция закрыла воздушное пространство для самолетов Армении, в Анкаре пояснили причину - Фото
Мевлют Чавушоглу (Фото - EPA)

Воздушное пространство Турции было закрыто для самолетов Армении в ответ на открытие в Ереване памятника террористам, участвовавшим в операции "Немезис". Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала NTV, сообщает Anadolu.

Глава МИД сказал, что "в ответ на открытие памятника террористам, Турция закрыла небо для самолетов Армении. В качестве исключения мы выдали разрешение на визит спикера парламента Армении в Турцию".

Чавушоглу также предупредил, что "в случае продолжения подобных действий последуют новые шаги".

29 апреля Турция – без предупреждения и не объясняя причин – закрыла свое воздушное пространство для авиакомпании FlyOne Armenia.

СПРАВКА. Название "Немезис" носила террористическая операция армянской партии "Дашнакцутюн" по убийству лидеров Османской империи, причастных к организации геноцида армян, а также лидеров Азербайджанской Демократической Республики, причастных, как считали в Армении, к антиармянским погромам в Баку. С 1919 по 1922 год армянские боевики убили семь бывших высших чиновников Турции и Азербайджана.

Сергій Бережний
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армения Турция Мевлют Чавушоглу закрытие неба
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