Туск предложит ЕС отложить Brexit на целый год - у Макрона против

Тереза Мэй и Дональд Туск (фото - ЕРА)

Сегодня, 5 апреля, председатель Евросовета Дональд Туск собирается предложить 27 странам-участницам блока предоставить Лондону очередную отсрочку выхода страны из ЕС, причем не на несколько дней или недель, а на год. Об этом пишет со ссылкой на dpa немецкое агентство Deutsche Welle.

Такой продолжительный срок Брюссель может отвести властям Британии, чтобы те максимально тщательно подготовили "документы на развод" и без спешки нашли голоса в парламенте за тот или иной вариант соглашения с ЕС.

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Несколько часов назад британский премьер Тереза Мэй направила Туску открытое письмо, в котором просит отложить Brexit до 30 июня.

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Там же речь идет и о том, что Лондону, если страна не успеет выйти в ближайшие дни, придется готовиться к "зомби"-участию в выборах в Европарламент (как это называют некоторые политические СМИ в ЕС) - они намечены на конец мая.

Если все страны ЕС на экстренном саммите 10 апреля одобрят годичную отсрочку, Брюссель согласится на такой шаг, пишет DW. Если же хоть одна страна-член ЕС будет против, Британии придется выходить из Евросоюза без сделки, хаотично.

Как пишет Reuters, Франция не готова идти на вариант Туска, если только Лондон не покажет очень оперативно какой-то план, который убедит Париж - да, им можно давать отсрочку.

"Сегодня мы не готовы", - заявил "приближенный" к французскому лидеру Эмманюэлю Макрону источник агентства.