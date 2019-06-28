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28.06.2019, 21:33

Туск резко ответил Путину о либеральной демократии

Туск резко ответил Путину о либеральной демократии - Фото
Дональд Туск (фото - пресс-служба Европарламента)

Президент РФ заявил, что либеральная идея изжила себя. Глава Европейского совета ему ответил

Глава Европейского совета Дональд Туск ответил на слова президента России Владимира Путина о том, что либеральная демократия изжила себя, опубликованные в интервью газете Financial Times. На саммите G20 в Осаке глава Евросовета заявил, что категорически не согласен с этим утверждением, передает RFI.

"Тот, кто заявляет, что либеральная демократия изжила себя, также утверждает, что себя изжили свободы, верховенство закона и права человека", - отметил он. По словам Туска, действительно "изжили себя авторитаризм, культ личности и власть олигархов, даже если иногда они могут показаться эффективными".

В интервью Путин сказал, что из-за либерализма на Западе между населением и элитой образовалась пропасть и либералы "просто не могут больше диктовать что-либо подобно тому, как они пытались это делать на протяжении последних десятилетий".

"Есть, вы знаете, современная так называемая либеральная идея. Она, по-моему, просто себя изжила окончательно. Наши западные партнеры признали, что некоторые элементы ее нереалистичны", - сказал он.

Ранее сегодня сообщалось, что на встрече с Путиным на полях саммита G20 президент США Дональд Трамп "рассмеялся над вмешательствами в выборы" и не стал поднимать вопрос о пленных украинских моряках. 

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Теги: владимир путин, дональд туск, либеральная демократия
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