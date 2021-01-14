Twitter ограничивал доступ к аккаунту российской вакцины от коронавируса Sputnik V

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Аккаунт российской вакцины от коронавируса Sputnik V в Twitter временно ограничен, поскольку от его имени выполнялись "необычные действия". Об этом говорится в сообщении компании, которое появляется при попытке зайти в аккаунт.

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"Внимание! Действие этой учетной записи временно ограничено. Вы видите это предупреждение, поскольку от имени этой учетной записи выполнялись необычные действия", – сказано в аккаунте вакцины.

Вместе с тем, на страницу можно попасть, если выбрать "посмотреть профиль".

Представитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в комментарии ТАСС сообщил, что аккаунт Sputnik V "заблокирован". "Мы выясняем причины этого", – сказал представитель фонда.

Как сообщает российское пропагандистское агентство, владельцы учетной записи попросили всех своих подписчиков обратиться в Twitter и попросить вернуть доступ к учетной записи.

СПРАВКА. Вакцина от центра им. Гамалеи и Минобороны РФ основана на двух человеческих аденовирусах (вызывают один из вирусов простуды): их при помощи генной инженерии "вооружили" белковыми шипами от SARS CoV-2. Разработчики уверяют (без публикации в авторитетных научных изданиях), что "вакцина проверена более чем" и ее действие "продлится пару лет", и что "Pfizer, Moderna и AstraZeneca идут по нашему принципу". Между тем, фазу III испытаний (основную, положительные итоги которой и последующее одобрение регуляторов, в том числе ВОЗ, дают право вакцине-кандидату называться вакциной) они провалили: люди из плацебо-группы начали массово прививаться уже доступным препаратом. Таким образом, финальные данные об эффективности препарата получить уже невозможно – по крайней мере в РФ.

ОБНОВЛЕНО В 20:45. По состоянию на это время, Twitter снял ограничения.

Минздрав Украины сейчас не рассматривает использование российской вакцины Sputnik V в плане вакцинации против коронавируса.

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Вадим Ребрина

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