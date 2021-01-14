Twitter ограничивал доступ к аккаунту российской вакцины от коронавируса Sputnik V
Аккаунт российской вакцины от коронавируса Sputnik V в Twitter временно ограничен, поскольку от его имени выполнялись "необычные действия". Об этом говорится в сообщении компании, которое появляется при попытке зайти в аккаунт.
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"Внимание! Действие этой учетной записи временно ограничено. Вы видите это предупреждение, поскольку от имени этой учетной записи выполнялись необычные действия", – сказано в аккаунте вакцины.
Вместе с тем, на страницу можно попасть, если выбрать "посмотреть профиль".
Представитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в комментарии ТАСС сообщил, что аккаунт Sputnik V "заблокирован". "Мы выясняем причины этого", – сказал представитель фонда.
Как сообщает российское пропагандистское агентство, владельцы учетной записи попросили всех своих подписчиков обратиться в Twitter и попросить вернуть доступ к учетной записи.
ОБНОВЛЕНО В 20:45. По состоянию на это время, Twitter снял ограничения.
Минздрав Украины сейчас не рассматривает использование российской вакцины Sputnik V в плане вакцинации против коронавируса.
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