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У администрации Байдена случился первый медийный скандал. Отстранен заместитель Псаки

15.02.2021, 10:39
У администрации Байдена случился первый медийный скандал. Отстранен заместитель Псаки - Фото
Ти Джей Дакло (фото - ЕРА)

В администрации нового президента США Джо Байдена произошел медийный скандал, в результате которого на неделю от работы был отстранен Ти Джей Дакло – заместитель пресс-секретаря Белого Дома Дженнифер Псаки. Об этом пишет The New York Times.

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Как сообащется, у Дакло произошел конфликт с корреспонденткой Politico Тарой Палмери. Журналистка писала статью о его романтических отношениях с репортером Axios Алекси МакКамонд, которая освещала деятельность Байдена. 20 января Палмери позвонила Дакло, чтобы задать вопросы по готовящемуся материалу, однако чиновник в ответ пригрозил "уничтожить" ее.

После того как о разговоре написали в СМИ, Дакло отстранили от обязанностей на неделю без оплаты и запретили работать с журналистами Politico, пишет NYT.

"Дакло извинился перед репортером, с которым у него был жаркий разговор о личной жизни. Он признает, что это не стандарт поведения, установленный президентом. В дополнение к своим первоначальным извинениям он отправил репортеру личную записку, в которой выразил свое глубокое сожаление", – прокомментировала скандал со своим подчиненным Псаки.

Руководство же редакции Politico высказало обеспокоенность поведением Дакло и заявило, что ни один журналист Politico или любого другого издания не должен подвергаться "необоснованным личным нападкам при выполнении своей работы".

Politico также опубликовало материал об отношениях чиновника и журналистки в прошлый вторник. Авторы упрекнули Axios за то, что они позволили репортеру продолжать освещать события вокруг Белого дома (МакКамонд перевели на освещение деятельности вице-президента Камалы Харрис), несмотря на ее отношения с членом администрации.

  • Предшественник Байдена Дональд Трамп неоднократно публично ругался с журналистами и обвинял их в "фейковых" материалах.
  • Байден же в январе заявлял, что в последние четыре года не хватало достойного и приличного обращения. Он также предупреждал членов своей администрации, что будет увольнять людей, позволяющих себе неуважительное поведение.

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Марк Сировой
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