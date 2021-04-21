У Байдена поддержали создание 51 штата США. Это нужно для демократов в Сенате

Администрация президента США Джо Байдена поддержала законопроект о создании 51 штата США, им должна стать столица Америки – Вашингтон, округ Колумбия. Об этом сообщает Voice of America.

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"Слишком долго более 700 000 жителей Вашингтона, округ Колумбия, были лишены полноценного представительства в Конгрессе США. Налогообложение без представительства и отказ в самоуправлении является оскорблением демократических ценностей, на которых была основана наша страна", – заявили в бюжетно-административном управлении администрации Байдена.

Законопроект H.R. 51 предполагает, что Вашингтон останется местом базирования федерального правительства, однако с приобретением статуса штата его жители смогут избирать членов Конгресса США, пишет издание. Ожидается, что законопроекту будут жестко противостоять республиканцы.

Сейчас верхняя палата Конгресса, Сенат, разделена поровну между ними и демократами, от которых был избран Байден. Однако Вашингтон традиционно имел демократическое большинство, отмечает VoA. Это значит, что два демократа могут стать членами Сената, если Вашингтон будет 51 штатом.

Палата представителей Конгресса США, где демократы сейчас имеют большинство, намерена проголосовать по законопроекту на этой неделе, пишет издание. На прошлой неделе он был поддержан в комитете по надзору и реформам Палаты.

СПРАВКА. Конгресс США состоит из двух палат – Палаты представителей и Сената. . Конгресс США состоит из двух палат – Палаты представителей и Сената. При равном количестве голосов в Сенате решающим является голос вице-президента, которой ныне является демократ Камала Харрис. Стойкое большинство в Сенате позволит Байдену меньше идти на уступки республиканцам при проведении через Конгресс спорных решений.

В начале января Демократическая партия США предложила преобразовать в 51 штат столичный округ Колумбия (де-факто это территория города Вашингтон). Инициативу раскритиковали республиканцы.

Марк Сировой

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