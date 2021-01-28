В США может появиться 51-й штат: демократы запустили процедуру, республиканцы против

Демократическая партия США предложила преобразовать столичный округ Колумбия (де-факто это территория города Вашингтон) в 51-й штат. В Палату представителей и Сенат внесен соответствующий законопроект, пишет Голос Америки.

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В нижней палате инициативу внесла Элеанор Нортон, в верхней – Том Карпер.

Демократы считают, что после недавних всеобщих выборов в США шансы на придание округу статуса штата "никогда не были столь высокими, как сейчас". Законопроект в 2020 году был впервые принят Палатой представителей, собрав рекордное количество соавторов – 202.

Как отмечает агентство, хотя подконтрольная демократам Палата представителей, вероятно, вновь одобрить законопроект, шансы на его прохождение в Сенате невысоки. Демпартия контролируют Сенат сейчас лишь потому, что при распределении мест 50 на 50 решающий голос принадлежит вице-президенту Камале Харрис.

Между тем, инициаторам придется преодолеть прогнозируемые процедурные проволочки. Филибастер – затягивание вынесения решений парламентским меньшинством любыми легальными способами, обычно "спамом" множеством правок. Время обсуждения законопроектов в Сенате не ограничено, поэтому при желании меньшинство может "утопить" в проволочках любой документ.

Поскольку для прекращения филибастера необходимо 60 голосов из 100, демократам нужно не менее 10 республиканцев в поддержку идеи превращения с DC в штат. А Республиканская партия традиционно против такой трансформации.

Утверждение победы Джо Байдена на выборах президента США, которое проходило 6 января в Конгрессе, пытались сорвать в Вашингтоне сторонники на то время действующего президента Дональда Трампа: они прорвались в Капитолий. Вскоре здание освободили – и конгрессмены утвердили победу Байдена. В беспорядках погибли пять человек.

Государство США – с федеративной формой устройства. Делится на 50 штатов (а те – на округа или их эквиваленты) и федеральный округ Колумбия. Также в подчинении США есть ряд островных территорий: Пуэрто-Рико, Виргинские Острова, Гуам и другие.

Евгений Пилипенко

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