UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В США может появиться 51-й штат: демократы запустили процедуру, республиканцы против

28.01.2021, 13:50
В США может появиться 51-й штат: демократы запустили процедуру, республиканцы против - Фото
Скриншот из видеозаписи Expedia

Демократическая партия США предложила преобразовать столичный округ Колумбия (де-факто это территория города Вашингтон) в 51-й штат. В Палату представителей и Сенат внесен соответствующий законопроект, пишет Голос Америки.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В нижней палате инициативу внесла Элеанор Нортон, в верхней – Том Карпер.

Демократы считают, что после недавних всеобщих выборов в США шансы на придание округу статуса штата "никогда не были столь высокими, как сейчас". Законопроект в 2020 году был впервые принят Палатой представителей, собрав рекордное количество соавторов – 202.

Как отмечает агентство, хотя подконтрольная демократам Палата представителей, вероятно, вновь одобрить законопроект, шансы на его прохождение в Сенате невысоки. Демпартия контролируют Сенат сейчас лишь потому, что при распределении мест 50 на 50 решающий голос принадлежит вице-президенту Камале Харрис.

Между тем, инициаторам придется преодолеть прогнозируемые процедурные проволочки. Филибастер – затягивание вынесения решений парламентским меньшинством любыми легальными способами, обычно "спамом" множеством правок. Время обсуждения законопроектов в Сенате не ограничено, поэтому при желании меньшинство может "утопить" в проволочках любой документ.

Поскольку для прекращения филибастера необходимо 60 голосов из 100, демократам нужно не менее 10 республиканцев в поддержку идеи превращения с DC в штат. А Республиканская партия традиционно против такой трансформации.

  • Утверждение победы Джо Байдена на выборах президента США, которое проходило 6 января в Конгрессе, пытались сорвать в Вашингтоне сторонники на то время действующего президента Дональда Трампа: они прорвались в Капитолий. Вскоре здание освободили – и конгрессмены утвердили победу Байдена. В беспорядках погибли пять человек.
  • Государство США – с федеративной формой устройства. Делится на 50 штатов (а те – на округа или их эквиваленты) и федеральный округ Колумбия. Также в подчинении США есть ряд островных территорий: Пуэрто-Рико, Виргинские Острова, Гуам и другие.
    Евгений Пилипенко
    Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
    Еще по теме
    Вакансии
    Больше вакансий
    Директор по маркетингу
    Киев AROMA KAVA
    Администратор системы
    Киев Региональная газовая компания
    Операційний менеджер
    Киев Медіа холдинг Ligamedia
    Разместить вакансию
    вашингтон округ колумбия штат

    Комментарии

    Последние новости
    Спецпроекты
     