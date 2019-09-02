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У берегов Калифорнии сгорело судно: 34 человека пропали без вести

У берегов Калифорнии сгорело судно: 34 человека пропали без вести - Фото
Фото: ЕРА
02.09.2019, 21:52

Местные СМИ сообщают о погибших, однако официального подтверждения пока нет

В результате пожара на туристическом судне возле острова Санта-Круз (Калифорния, США) пропали без вести 34 человека, пятерых удалось спасти. Об этом сообщает ВВС.

По информации представителей береговой охраны, всего на борту было 39 человек.

Местные СМИ сообщают о погибших, однако официального подтверждения пока нет.

В настоящее время судно все еще находится на воде, поскольку поисково-спасательная операция проходит в условиях тумана. Спасатели также не смогли подняться на палубу, так как к моменту их приезда судно уже было полностью охвачено огнем.

В сообщениях СМИ говорится, что некоторые пассажиры могли оказаться в ловушке в трюме.

Сгоревшее судно использовалось для чартерных поездок в Национальный парк "Нормандские острова".

Поиски выживших продолжаются.

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США пожар калифорния санта-круз
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