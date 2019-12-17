Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

У берегов США "беспорядочно" действует российский корабль - CNN

У берегов США "беспорядочно" действует российский корабль - CNN - Фото
Фото: topwar.ru
17.12.2019, 09:15

За "Виктором Леоновым" следит эсминец ВМС США "Mahan"

Российский разведывательный корабль "Виктор Леонов" прибыл в международные воды у юго-восточного побережья США и действует, по словам двух источников в американском правительстве, "небезопасным образом". Об этом сообщил канал CNN.

Один военный источник сказал, что "Леонов" несколько дней ходил у берегов Южной Каролины и Флориды, причем его действия определены как "небезопасные": он не пользуется навигационными огнями в условиях низкой видимости и не реагирует на запросы коммерческих судов, пытающихся установить его местоположение во избежание аварий.

Чиновник из Пентагона добавил, что российский корабль участвовал в "других беспорядочных маневрах".

Представитель береговой охраны США сообщил каналу, что они предупреждают моряков в этом районе о том, что здесь присутствует российский корабль со странным поведением.

  • Что россияне украли и разбили на захваченных (и затем возвращенных) кораблях ВМС Украины: список.
Напишите нам
Виктор Леонов вмф рф
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 