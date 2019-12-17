У берегов США "беспорядочно" действует российский корабль - CNN

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Российский разведывательный корабль "Виктор Леонов" прибыл в международные воды у юго-восточного побережья США и действует, по словам двух источников в американском правительстве, "небезопасным образом". Об этом сообщил канал CNN.

Один военный источник сказал, что "Леонов" несколько дней ходил у берегов Южной Каролины и Флориды, причем его действия определены как "небезопасные": он не пользуется навигационными огнями в условиях низкой видимости и не реагирует на запросы коммерческих судов, пытающихся установить его местоположение во избежание аварий.

Чиновник из Пентагона добавил, что российский корабль участвовал в "других беспорядочных маневрах".

Представитель береговой охраны США сообщил каналу, что они предупреждают моряков в этом районе о том, что здесь присутствует российский корабль со странным поведением.