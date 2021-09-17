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У Маска рассказали, что сейчас делает на орбите их полностью гражданский экипаж

Цей матеріал також доступний українською
17.09.2021, 11:51
У Маска рассказали, что сейчас делает на орбите их полностью гражданский экипаж - Фото
Фото: EPA/Cristobal Herrera-Ulashkevich

Гражданский экипаж, который компания SpaceX отправила на орбиту в рамках миссии Inspiration 4, чувствует себя хорошо и начал проводить научные эксперименты. Об этом SpaceX сообщает в Twitter.

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Участники миссии уже больше 15 раз облетели Землю и завершили первый раунд научных исследований. Опыты направлены на "улучшение здоровья людей на Земле и во время длительных космических полетов".

"Экипаж здоров, счастлив и комфортно отдыхает", — говорится в сообщении. Это подтвердил глава компании Илон Маск, который лично поговорил с экипажем.

Этот полет – туристический дебют SpaceX. Помимо прочих заданий, его цель – собрать более $100 млн для Детской исследовательской больницы Сент-Джуд в Мемфисе. В миссию вошли четверо американцев, среди которых миллиардер Джаред Айзекман и медик Хэйли Арсено, которая стала первой с протезом ноги, побывавшей в космосе.

У Маска рассказали, что сейчас делает на орбите их полностью гражданский экипаж

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Владислава Михайленко
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Илон Маск spacex космос crew dragon Inspiration4
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