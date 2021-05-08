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NASA подписало контракт на отправку первого туриста на МКС

08.05.2021, 22:28
NASA подписало контракт на отправку первого туриста на МКС - Фото
МКС (фото - NASA)

NASA заключило контракт с частной американской компанией Axiom Space на отправку туриста на Международную космическую станцию (МКС). Стоимость контракты на уточняется. Об этом сообщается на сайте агентства.

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Первого космического туриста отправят в пределах миссии Axiom Mission 1, старт которой запланирован не ранее января 2022 года из Космического центра во Флориде. Продлится миссия восемь дней, не считая отправки и возвращения.

В январе Axiom Space назвала имена туристов, которые полетят на МКС в 2022 году. Командир экипажа – бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегрия. Вместе с ним полетят американский инвестор и предприниматель Ларри Коннор, канадский инвестор и филантроп Марк Пати и израильский бизнесмен Эйтан Стиббе. Туристов на МКС доставит корабль Crew Dragon от компании SpaceX Илона Маска.

В NASA говорят, что уже давно открыты к коммерческим предложениям, связанным с Международной космической станцией.

"Обеспечение полетов частных астронавтов на станцию – важный шаг к стимулированию спроса на коммерческие услуги пилотируемых космических полетов, чтобы NASA могло быть одним из игроков этого рынка на низкой околоземной орбите", – говорится в сообщении.

Подробности Axiom Mission 1 планируют объявить 10 мая на пресс-конференции.

30 мая 2020-го SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 с кораблем Crew Dragon, на борту которого находились два астронавта NASA – Боб Бенкен и Даг Херли. Впервые в околоземное пространство люди отправились на транспорте, созданном частной компанией. Подробно об этой исторической миссии – в материале LIGA.net.

Вадим Ребрина
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Илон Маск nasa космос мкс
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