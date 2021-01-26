Первый в истории. Axiom Space назвала членов частного экипажа, который полетит на МКС

Компания Axiom Space назвала членов первого в истории частного экипажа, который отправится на Международную космическую станцию. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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В состав миссии Axiom Mission 1 (Axi-1) войдут четыре человека:

- Командир экипажа Майкл Лопес-Алегриа – бывший астронавт NASA и вице-президент Axiom, четырежды летал в космос, последний раз летал на МКС в 2007-м;

- Пилот Ларри Коннор – американский предприниматель, некоммерческий активист, инвестор Ларри Коннор;

- Марк Пати – канадский инвестор и филантроп;

- Эйтан Стиббе – инфлюэнсер и филантроп из Израиля.

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Также отмечается, что бывший астронавт NASA Пегги Уитсон будет резервным командиром Ax-1, а Джон Шоффнер из Ноксвилля – резервным пилотом миссии.

Планируется, что члены миссии будут проживать в американском сегменте МКС в течение примерно восьми дней. На станции они будут участвовать в исследовательских и благотворительных проектах.

Как сообщается, лететь на МКС будут на корабле Crew Dragon от компании SpaceX американского бизнесмена Илона Маска. Запуск возможен не ранее января 2022-го при условии при условии одобрения NASA и ее партнеров.

СПРАВКА. Весной 2020-го Axiom Space объявила о подписании контракта со SpaceX о первом полностью частном космическим полете человека на орбиту. Компания продавала билеты на борт по $55 млн, писал Весной 2020-го Axiom Space объявила о подписании контракта со SpaceX о первом полностью частном космическим полете человека на орбиту. Компания продавала билеты на борт по $55 млн, писал NYT . Миссия Axiom Space Axi-1 может стать первым орбитальным полетом с людьми на борту без прямого участия правительственных космических агентств.

30 мая 2020-го SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 с кораблем Crew Dragon, на борту которого находились два астронавта NASA – Боб Бенкен и Даг Херли. Впервые в околоземное пространство люди отправились на транспорте, созданном частной компанией. Подробно об этой исторической миссии – в материале LIGA.net.

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Марк Сировой

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